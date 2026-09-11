Früheres Söhne-Mannheims-Mitglied Marlon B. James ist tot
Die Band teilt emotionale Songzeilen im Netz anlässlich des Todes ihres Ex-Mitglieds auf Jamaika. Was sie in Gedenken an den Musiker plant.
Mannheim (dpa) - Das frühere Mitglied der Band Söhne Mannheims, Marlon B. James, ist tot. Aus dem Kreis der Familie sei der Tod bestätigt worden, teilte der Sprecher der Musikgruppe mit. James wurde demnach 60 Jahre alt. «Die Band ist unfassbar traurig.» Sie werde ihr Piano-Konzert in Graz dem Rapper widmen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod berichtet.
Bezüglich des Tathergangs und Ortes lägen nur Medienberichte aus Jamaika vor, hieß es vom Sprecher. Medien zufolge eröffneten bewaffnete Angreifer in einer Bar in Robin's Bay im Norden Jamaikas das Feuer auf James und zwei weitere Männer. Alle drei erlagen ihren Verletzungen, wie unter anderem die jamaikanische Zeitung «The Gleaner» unter Berufung auf die Polizei berichtete.
Band postet Foto und emotionale Song-Zeilen
James war 1999 zu den unter anderem von Xavier Naidoo gegründeten Söhnen Mannheims («Geh davon aus») gekommen. Er habe schon das 2000 erschienene Debütalbum «Zion» musikalisch mitgeprägt, teilte der Sprecher mit. «2017 ließ er seine Bandmitgliedschaft ausklingen und hat seinen Lebensmittelpunkt nach Jamaika verlagert.»
Die Band postete auf ihren Social-Media-Accounts ein Schwarz-Weiß-Bild von James. Dazu zitierte sie Zeilen aus dem Song «Das hat die Welt noch nicht gesehen»: «Love is unseen. Love is your dream. But love is no dream. Love is so real. Even though it's unseen.» (Deutsch: «Liebe ist unsichtbar. Liebe ist dein Traum. Aber Liebe ist kein Traum. Liebe ist so real. Auch wenn sie unsichtbar ist.»)