Frühjahrs-Check fürs Rad

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alles, was für eine sichere Fahrt nötig ist, gehört nach der Winterpause auf den Prüfstand: Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Kette und Schaltung, wie der ADFC Hessen aufzählt. Wer auch im Winter gefahren ist, «sollte dem Rad jetzt eine gründliche Reinigung, der Kette danach eine gute Schmierung gönnen», teilt der Fahrradverband mit.

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Eine Sichtkontrolle gibt erste Hinweise, ob wichtige Teile noch funktionsfähig und fest sind: Rahmen, Gabel, Lenker und Sattelstütze. Bei Auffälligkeiten solle man das Rad besser zur Werkstatt bringen, rät der ADFC.