Frühjahrs-Check fürs Rad
Winter vorbei? Jetzt zeigt sich, ob das Rad fit für den Frühling ist. Worauf man beim Check achten sollte – und wann der Gang zur Werkstatt ratsam ist.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alles, was für eine sichere Fahrt nötig ist, gehört nach der Winterpause auf den Prüfstand: Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Kette und Schaltung, wie der ADFC Hessen aufzählt. Wer auch im Winter gefahren ist, «sollte dem Rad jetzt eine gründliche Reinigung, der Kette danach eine gute Schmierung gönnen», teilt der Fahrradverband mit.
Eine Sichtkontrolle gibt erste Hinweise, ob wichtige Teile noch funktionsfähig und fest sind: Rahmen, Gabel, Lenker und Sattelstütze. Bei Auffälligkeiten solle man das Rad besser zur Werkstatt bringen, rät der ADFC.
Die Bremsen kann man vor dem Losfahren testen, in dem man sie zieht und versucht, das Rad zu schieben. Die Beleuchtung sollte gecheckt und Lampen und Reflektoren gesäubert werden. Der richtige Luftdruck für die Reifen steht auf der Seite. Pedelecs brauchen zusätzlich einen Akku-Check: Lässt er sich nicht mehr laden, besser in die Werkstatt bringen.