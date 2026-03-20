Fragen und Antworten

Frühjahrs-Check fürs Rad

Winter vorbei? Jetzt zeigt sich, ob das Rad fit für den Frühling ist. Worauf man beim Check achten sollte – und wann der Gang zur Werkstatt ratsam ist.

Die Bremsen gehören zu den Teilen, die man vor dem Losfahren überprüfen sollte. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Bremsen gehören zu den Teilen, die man vor dem Losfahren überprüfen sollte. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alles, was für eine sichere Fahrt nötig ist, gehört nach der Winterpause auf den Prüfstand: Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Kette und Schaltung, wie der ADFC Hessen aufzählt. Wer auch im Winter gefahren ist, «sollte dem Rad jetzt eine gründliche Reinigung, der Kette danach eine gute Schmierung gönnen», teilt der Fahrradverband mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Eine Sichtkontrolle gibt erste Hinweise, ob wichtige Teile noch funktionsfähig und fest sind: Rahmen, Gabel, Lenker und Sattelstütze. Bei Auffälligkeiten solle man das Rad besser zur Werkstatt bringen, rät der ADFC. 

Die Bremsen kann man vor dem Losfahren testen, in dem man sie zieht und versucht, das Rad zu schieben. Die Beleuchtung sollte gecheckt und Lampen und Reflektoren gesäubert werden. Der richtige Luftdruck für die Reifen steht auf der Seite. Pedelecs brauchen zusätzlich einen Akku-Check: Lässt er sich nicht mehr laden, besser in die Werkstatt bringen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrrad fit für den Frühling: Experten aus Weinheim geben fünf Wartungstipps
Pflegetipps

Fahrrad fit für den Frühling: Experten aus Weinheim geben fünf Wartungstipps

Nach der Winterpause braucht das Fahrrad Pflege. Zwei Weinheimer Profis erklären, worauf es jetzt ankommt – für Sicherheit und Fahrspaß im Frühling.

19.02.2026

Sanierung der Birkenauer Hauptstraße: Winterpause und Witterung bremsen Bauarbeiten
Baustelle

Sanierung der Birkenauer Hauptstraße: Winterpause und Witterung bremsen Bauarbeiten

Die Sanierung der L3408 in Birkenau ruht aktuell wegen Frost und Schnee. Welchen Einfluss hat der Frost der vergangenen Tage auf den Zeitplan?

11.01.2026

Frühlingsbeginn läutet Fahrradsaison ein
Wettervorhersage günstig

Frühlingsbeginn läutet Fahrradsaison ein

Sonnenschein und deutlich zweistellige Temperaturen - eine gute Zeit, um nach der Winterpause wieder auf das Rad zu steigen. Was es dazu zu wissen gibt.

20.03.2025

Arbeitswelt

Check the job: Weinheimer Initiative erleichtert Berufsorientierung

Wie können junge Menschen „smart und easy“ mit Unternehmen in Kontakt kommen? Das Angebot "Check the job – Weinheimer Schnupperpraktikum" soll helfen.

30.10.2023

Modellprojekt

Große Nachfrage bei Drogen-Check in Berlin

Seit gut zwei Monaten läuft das Modellprojekt, bei dem kostenlos Drogen gecheckt werden. Die Nachfrage übersteige deutlich die Kapazitäten, heißt es vom Senat. Und die Warnquote ist hoch.

14.08.2023