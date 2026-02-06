Wetterbericht

Frühlingsgefühle: Wo am Wochenende 14 Grad möglich sind

Auf viele Menschen im Südwesten wartet ein freundliches Wochenende. In einem Teil des Landes soll es besonders schön werden.

Es soll ein freundliches Wochenende in Baden-Württemberg werden. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Es soll ein freundliches Wochenende in Baden-Württemberg werden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Einen Kaffee auf der Terrasse des Lieblingscafés schlürfen oder in kurzer Hose joggen gehen? In einem Teil Baden-Württembergs könnten am Wochenende Frühlingsgefühle aufkommen. Denn im Breisgau rund um Freiburg sind am Samstag 14 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Samstag werde es aber eigentlich in der gesamten Westhälfte Baden-Württembergs freundlich. Etwas Pech könnten die Menschen hingegen im Hohenlohekreis, im Ostalbkreis und im östlichen Oberschwaben zum Allgäu hin haben. Dort soll es einem Meteorologen zufolge stärker bewölkt und nicht so warm sein.

Freundlicher Sonntag, aber nicht ganz so warm

Der Sonntag beginne mit Nebel, jedoch werde es dann im gesamten Land freundlicher, wenn auch nicht mehr so warm wie am Samstag. Vor allem im Bergland gebe es viel Sonne, dort seien bis zu 9 Grad möglich, sagte der Meteorologe.

Am Freitag soll es laut DWD hingegen zunächst noch stark bewölkt bis bedeckt sein. Zeitweise gebe es von Südwest nach Nordost leichten Regen, der ab dem Mittag von Westen her in Schauer übergehen soll. Die Höchstwerte reichten von 2 Grad im Taubergrund bis 12 Grad im Breisgau.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwül-heißes Wochenende: Unwetter und Hitze erwartet
Wetterbericht

Schwül-heißes Wochenende: Unwetter und Hitze erwartet

26 bis über 30 Grad - die reinen Zahlen sprechen für ein Sommer-Wochenende. Doch Regenwolken trüben die Stimmung. Die Mischung könnte für manche Menschen zur Belastung werden.

19.07.2025

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich
Wetteraussichten

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

Mit Minusgraden ist am Wochenende in Deutschland tagsüber erst einmal nicht zu rechnen. In großen Teilen wird es statt dauergrau dabei heiter und sonnig.

08.02.2025

Aufflackernde Frühlingsgefühle am Karnevalssamstag
Vorhersage

Aufflackernde Frühlingsgefühle am Karnevalssamstag

Nach dem Dauerregen gibt es in einigen Regionen Deutschlands einen Vorgeschmack auf die kommende Jahreszeit. Die Freude über Sonnenschein wird aber nur kurz währen.

09.02.2024

Wetter

Viel Sonne zum Start in den Oktober am Wochenende

29.09.2023

Wetter

Wochenende warm und sonnig - Aussichten bleiben gut

Ein stabiles Hoch sorgt für angenehm sommerliche Temperaturen in Deutschland. Nur im Süden besteht ein geringes Gewitterrisiko.

03.06.2023