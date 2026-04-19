Wetterausblick

Frühlingspause: Wo Regen und Gewitter drohen

Gewitter im Wetterrucksack: Wer am Sonntag in Baden-Württemberg einen Ausflug machen möchte, braucht Geduld – und besser auch einen Regenschirm. Sonne gibt’s nur vereinzelt.

Frühlingsgefühle ade: Stattdessen sind im Land häufig Schauer möglich. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Frühlingsgefühle ade: Stattdessen sind im Land häufig Schauer möglich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Frühling legt in Baden-Württemberg zum Endspurt des Wochenendes eine Pause ein – und bringt stattdessen einen Wetter-Mix, der Ausflugspläne womöglich zur Geduldsprobe macht. Zwischen sonnigen Abschnitten, kräftigen Schauern und teils heftigen Gewittern ist heute nahezu alles dabei, wie aus den Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Über Baden-Württemberg macht sich demnach im Tagesverlauf eine Kaltfront breit. Schon am Morgen ziehen in der Nordwesthälfte einzelne Gewitterschauer durch, bevor es dort zunehmend freundlicher wird. Wer auf Sonne hofft, hat nach Angaben eines DWD-Meteorologen vor allem im Norden und Nordwesten die besten Karten.

Regen, Hagel und Gewitter im Süden möglich

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Anders die Wetterlage im Rest von Baden-Württemberg: Im Osten und Südosten sowie über dem Südschwarzwald und der Alb ausgehend entwickeln sich ab Mittag örtlich kräftige Gewitter. Besonders südlich der Donau kann es dem Meteorologen zufolge länger nass bleiben – hier sind demnach auch viel Regen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und stürmische Böen möglich. Erst mit dem Sonnenuntergang soll es womöglich wieder freundlicher werden.

Bild
Gewitter kann es im Südwesten am Wochenende auch geben. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Gewitter kann es im Südwesten am Wochenende auch geben. (Archivbild)

Mit der durchziehenden Kaltfront strömt zudem spürbar kühlere Luft ins Land. Die Temperaturen erreichen meist 13 bis 19 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in freien Lagen auch kräftiger Nordwestwind, der bei Gewittern stürmisch auffrischen kann.

Kühlere Aussichten zum Wochenstart

Der Montag wird laut DWD-Prognose überwiegend stark bewölkt, mit Auflockerungen und einzelnen Tropfen. Die Höchstwerte liegen bei kühleren 11 Grad auf der Alb und bis 17 Grad am Rhein. In der Nacht zum Dienstag wird es mit fünf bis einem Grad frisch, örtlich mit Reif.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frühlingspause bringt Schnee und Glätte in den Südwesten
Wetter

Frühlingspause bringt Schnee und Glätte in den Südwesten

Der Frühling macht im Südwesten erst einmal Pause. Stattdessen: Regen, Schnee, Frost und stürmischer Wind. Was der DWD für die nächsten Tage erwartet.

25.03.2026

Regen, Schnee und Wind: Frühling macht im Südwesten Pause
Wettervorhersage

Regen, Schnee und Wind: Frühling macht im Südwesten Pause

Es ist erst einmal aus mit dem Frühlingserwachen in Baden-Württemberg – der Winter ist zurück. Wo es jetzt noch glatt werden kann und wann der Wetterdienst wieder Sonne in Aussicht stellt.

15.03.2026

Hoch bringt nach Regen wieder Sonne nach Baden-Württemberg
Wetterausblick zum Wochenstart

Hoch bringt nach Regen wieder Sonne nach Baden-Württemberg

Morgens dicker Nebel, nachmittags wird es freundlich – aber nicht überall: Wo sich Menschen im Land über Sonnenschein freuen können und wo nicht. Der Regenschirm kann wohl aber im Schrank bleiben.

03.11.2025

Weiterhin Wetter-Achterbahn: Erst viel Sonne, dann Regen
Wetterausblick

Weiterhin Wetter-Achterbahn: Erst viel Sonne, dann Regen

Wer noch grillen will, sollte das Wochenende nutzen. Denn was die Meteorologen dann erwarten, hat nur wenig mit Sommer zu tun.

12.07.2025

Nach viel Sonne und hohen Temperaturen kommt der Regen
Wetterausblick

Nach viel Sonne und hohen Temperaturen kommt der Regen

Ein Ausflug am Brückentag oder zumindest ein bisschen Sonne tanken nach Feierabend - solange es noch geht. Am Wochenende wird es wieder kühler im Südwesten. Auch Gewitter sind möglich.

02.05.2025