Führungen, Feste und Fossilien: Welterbestätten laden ein

Kassel/Lorsch/Darmstadt (dpa/lhe) - Besonders bewahrenswert, besonders interessant: Welterbestätten gelten als Erbe aller Menschen dieser Erde. 55 dieser Top-Sehenswürdigkeiten gibt es in Deutschland, sieben davon in Hessen. An diesem Sonntag (7. Juni) wird bundesweit der Welterbetag gefeiert - mit zahlreichen Sonderveranstaltungen und Spezialführungen. Was läuft in Hessen?

1. Bergpark Wilhelmshöhe mit historischen Wasserspielen

Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel gehört seit 2013 zum Unesco-Welterbe. Er gilt mit einer Fläche von circa 2,4 Quadratkilometern als Europas größter Bergpark. Besonders bekannt ist er für seine historischen, rein durch Schwerkraft und natürlichen Wasserdruck betriebenen Wasserspiele und das weithin sichtbare Herkules-Monument.

Am Welterbetag können Besucher dort die historischen Wasserspiele erleben - wie an jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen vom 1. Mai bis zum 3. Oktober. Zudem stehen etwa Führungen durch die Löwenburg, spezielle «Herkules und Wasserspiele»-Touren sowie eine Besichtigung des historischen Orgelspielwerks auf dem Programm.

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2. Buchenwaldgebiet in Nordhessen

Zum Welterbe alte Buchenwälder gehört der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Nordhessen. Dort gibt es nicht nur zahlreiche Wanderwege, sondern auch besonders alte Buchenwälder. Sie sind außergewöhnlich, weil es sie in dieser Ursprünglichkeit kaum noch auf der Welt gibt – deshalb sind sie 2011 von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt worden. Zum Welterbetag wird eine «Rangerwanderung» ins Weltnaturerbe angeboten.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Im Nationalpark Kellerwald-Edersee bietet eine geführte Tour mit einem Ranger Einblicke in das Unesco-Weltnaturerbe. (Archivbild)

3. Das Kloster Lorsch - Relikt vorromanischer Baukunst

Das südhessische Kloster Lorsch mit seiner pittoresken Torhalle wurde 1991 als erstes Denkmal Hessens in die Unesco-Familie aufgenommen. Erstmals 764 urkundlich erwähnt zählt das Kloster zu den bedeutendsten Baudenkmälern Europas aus vorromanischer Zeit und ist ein Wahrzeichen karolingischer Baukunst. Am Welterbetag sind Eintritt und Führungen kostenfrei, auf dem Gelände wird ein Aktionstag mit Live-Musik und Workshops veranstaltet.

Foto: Arne Dedert/dpa Das Kloster Lorsch blickt auf eine mehr als 1200-jährige Baugeschichte zurück. (Archivbild)

4. Grube Messel mit faszinierenden Fossilien

Die Grube Messel nahe Darmstadt wurde 1995 zum ersten deutschen Unesco-Weltnaturerbe ernannt. Das ehemalige Tagebaugelände bietet Besuchern einen Einblick in die Zeit des Eozäns vor 48 Millionen Jahren. Bis heute entdecken Forscherinnen und Forscher bisher unbekannte Arten im Ölschiefer des ehemaligen Maar-Sees. Mehrere 10.000 Fossilien wurden bisher dokumentiert. Am Welterbetag präsentiert die Grube Messel den Dokumentarfilm «Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen».

Foto: Helmut Fricke/dpa Das Welterbe Grube Messel hat einen Vulkansee als Ursprung, der bereits vor 48 Millionen Jahren entstanden ist. (Archivbild)

5. Mathildenhöhe Darmstadt feiert Welterbefest

Als herausragendes Beispiel für die experimentelle Architektur des frühen 20. Jahrhunderts ist die Darmstädter Mathildenhöhe 2021 zum Welterbe erklärt worden. Das einzigartige Ensemble besteht aus Architektur, Skulpturen und Parkanlagen. Am Wochenende des Welterbetages feiert die Mathildenhöhe ihr Welterbefest, inklusive Eröffnung der Ausstellung «A Step Ahead / Einen Schritt voraus» zum 125-jährigen Jubiläum der ersten Ausstellung 1901. Für die beiden Veranstaltungstage gibt es jeweils ein Kombiticket.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt gilt als ein Dorado des Jugendstils. (Archivbild)

6. Oberes Mittelrheintal

Das burgengesäumte und sagenumwobene Obere Mittelrheintal ist mit seinen steilen Weinbergen und pittoresken Ortschaften 2002 als erste deutsche Kulturlandschaft auf die Unesco-Welterbeliste gelangt. Hauptsächlich liegt es in Rheinland-Pfalz - aber auch die hessischen Städtchen Lorch und Rüdesheim gehören dazu. Das Rathaus in Lorch kündigt für diesen Sonntag (7.6.) einen Weinausschank im örtlichen «Welterbeweinberg» von 14 bis 17 Uhr an.

Foto: Andreas Arnold/dpa Niederwalddenkmal im Sonnenuntergang: Auch Rüdesheim gehört zum Welterbe Oberes Mittelrheintal. (Archivbild)

7. Obergermanisch-Raetischer Limes

Der Obergermanisch-Raetische Limes gilt als größtes und bekanntestes Bodendenkmal Deutschlands. Weltkulturerbe ist er seit 2005. Auf rund 550 Kilometern markiert er vom Rhein bis zur Donau die einstigen römischen Grenzbefestigungen einer Weltmacht vor zwei Jahrtausenden. Etwa 150 Kilometer davon verlaufen durch Hessen.

Foto: Andreas Arnold/dpa Das Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg gilt als das besterforschte und am vollständigsten rekonstruierte Kastell des Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes. (Archivbild)