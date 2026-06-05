Führungen, Feste und Fossilien: Welterbestätten laden ein
Historische Wasserspiele, «Nasser Limes» und über tausendjähriges Kloster: Sieben Top-Sehenswürdigkeiten in Hessen bieten am Welterbetag vielfältige Events. Was gibt es am Sonntag wo zu erleben?
Kassel/Lorsch/Darmstadt (dpa/lhe) - Besonders bewahrenswert, besonders interessant: Welterbestätten gelten als Erbe aller Menschen dieser Erde. 55 dieser Top-Sehenswürdigkeiten gibt es in Deutschland, sieben davon in Hessen. An diesem Sonntag (7. Juni) wird bundesweit der Welterbetag gefeiert - mit zahlreichen Sonderveranstaltungen und Spezialführungen. Was läuft in Hessen?
1. Bergpark Wilhelmshöhe mit historischen Wasserspielen
Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel gehört seit 2013 zum Unesco-Welterbe. Er gilt mit einer Fläche von circa 2,4 Quadratkilometern als Europas größter Bergpark. Besonders bekannt ist er für seine historischen, rein durch Schwerkraft und natürlichen Wasserdruck betriebenen Wasserspiele und das weithin sichtbare Herkules-Monument.
Am Welterbetag können Besucher dort die historischen Wasserspiele erleben - wie an jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen vom 1. Mai bis zum 3. Oktober. Zudem stehen etwa Führungen durch die Löwenburg, spezielle «Herkules und Wasserspiele»-Touren sowie eine Besichtigung des historischen Orgelspielwerks auf dem Programm.
2. Buchenwaldgebiet in Nordhessen
Zum Welterbe alte Buchenwälder gehört der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Nordhessen. Dort gibt es nicht nur zahlreiche Wanderwege, sondern auch besonders alte Buchenwälder. Sie sind außergewöhnlich, weil es sie in dieser Ursprünglichkeit kaum noch auf der Welt gibt – deshalb sind sie 2011 von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt worden. Zum Welterbetag wird eine «Rangerwanderung» ins Weltnaturerbe angeboten.
3. Das Kloster Lorsch - Relikt vorromanischer Baukunst
Das südhessische Kloster Lorsch mit seiner pittoresken Torhalle wurde 1991 als erstes Denkmal Hessens in die Unesco-Familie aufgenommen. Erstmals 764 urkundlich erwähnt zählt das Kloster zu den bedeutendsten Baudenkmälern Europas aus vorromanischer Zeit und ist ein Wahrzeichen karolingischer Baukunst. Am Welterbetag sind Eintritt und Führungen kostenfrei, auf dem Gelände wird ein Aktionstag mit Live-Musik und Workshops veranstaltet.
4. Grube Messel mit faszinierenden Fossilien
Die Grube Messel nahe Darmstadt wurde 1995 zum ersten deutschen Unesco-Weltnaturerbe ernannt. Das ehemalige Tagebaugelände bietet Besuchern einen Einblick in die Zeit des Eozäns vor 48 Millionen Jahren. Bis heute entdecken Forscherinnen und Forscher bisher unbekannte Arten im Ölschiefer des ehemaligen Maar-Sees. Mehrere 10.000 Fossilien wurden bisher dokumentiert. Am Welterbetag präsentiert die Grube Messel den Dokumentarfilm «Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen».
5. Mathildenhöhe Darmstadt feiert Welterbefest
Als herausragendes Beispiel für die experimentelle Architektur des frühen 20. Jahrhunderts ist die Darmstädter Mathildenhöhe 2021 zum Welterbe erklärt worden. Das einzigartige Ensemble besteht aus Architektur, Skulpturen und Parkanlagen. Am Wochenende des Welterbetages feiert die Mathildenhöhe ihr Welterbefest, inklusive Eröffnung der Ausstellung «A Step Ahead / Einen Schritt voraus» zum 125-jährigen Jubiläum der ersten Ausstellung 1901. Für die beiden Veranstaltungstage gibt es jeweils ein Kombiticket.
6. Oberes Mittelrheintal
Das burgengesäumte und sagenumwobene Obere Mittelrheintal ist mit seinen steilen Weinbergen und pittoresken Ortschaften 2002 als erste deutsche Kulturlandschaft auf die Unesco-Welterbeliste gelangt. Hauptsächlich liegt es in Rheinland-Pfalz - aber auch die hessischen Städtchen Lorch und Rüdesheim gehören dazu. Das Rathaus in Lorch kündigt für diesen Sonntag (7.6.) einen Weinausschank im örtlichen «Welterbeweinberg» von 14 bis 17 Uhr an.
7. Obergermanisch-Raetischer Limes
Der Obergermanisch-Raetische Limes gilt als größtes und bekanntestes Bodendenkmal Deutschlands. Weltkulturerbe ist er seit 2005. Auf rund 550 Kilometern markiert er vom Rhein bis zur Donau die einstigen römischen Grenzbefestigungen einer Weltmacht vor zwei Jahrtausenden. Etwa 150 Kilometer davon verlaufen durch Hessen.
Ein Highlight ist dabei das teils wiederaufgebaute Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg, das auch am Welterbetag seine Tore für Besucher öffnet. In Seligenstadt im Kreis Offenbach hat einst der Main den Limes als natürliche Grenze gebildet. Hier kündigt die Stadtverwaltung für den Welterbetag um 14.00 Uhr eine kostenlose, 45-minütige Sonderführung auf den Spuren des «Nassen Limes» an.