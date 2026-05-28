Fünf Ausreiseaufforderungen nach Polizeiaktion in Osthessen

Neuhof/Flieden (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen in den Gemeinden Neuhof und Flieden in Osthessen hat die Polizei neun Menschen vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen gemeinsam mit.

Die Durchsuchungen erfolgten auf Grundlage mehrerer Beschlüsse des Amtsgerichts Fulda. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei durchsuchten verschiedene Wohnungen und stellten dabei Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Bei vier Festgenommenen habe sich der Verdacht der Urkundenfälschung nicht erhärtet. Sie seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

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Fünf weitere Menschen – eine 27 Jahre alte Frau sowie vier Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren – wurden laut Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Urkundenfälschung erkennungsdienstlich behandelt. Die zuständige Ausländerbehörde habe ihnen anschließend eine Ausreiseaufforderung erteilt.