Fünf Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Löschen mehrerer brennender Mülltonnen in einem Hausdurchgang sind in Wiesbaden fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Während der Löscharbeiten am frühen Morgen sei ein rund zehn Quadratmeter großes Teil der Deckenverkleidung heruntergestürzt und habe einen Feuerwehrmann unter sich begraben, teilte die Feuerwehr mit. Er konnte verletzt von seinen Kollegen befreit werden. Vier andere erlitten Verbrennungen oder Rauchvergiftungen. Die Brandursache war zunächst unklar. An dem Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute und 11 Mitarbeiter des Rettungsdienstes beteiligt.