Fünf mutmaßliche Räuber am Untermain gefasst

Aschaffenburg (dpa) - Die Polizei hat fünf Verdächtige aus dem Raum Aschaffenburg festgenommen, die arglose Männer über eine Kontakt-App mit falschen Angaben angelockt und dann bei Treffen ausgeraubt haben sollen. Die 19- bis 26-Jährigen kamen unter anderem wegen Verdachts auf erpresserischen Menschenraub in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Beschuldigten sollen ihre Opfer teils gewaltsam an Orten am bayerischen Untermain ausgeraubt haben. Die bisher ermittelten Opfer stammen auch aus dem angrenzenden Hessen.