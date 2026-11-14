Fahrer festgenommen

Fünf Polizeiautos bei Verfolgungsjagd beschädigt

Die Polizei will bei Germersheim einen Autofahrer kontrollieren - dieser flüchtet und kann erst eine halbe Stunde später in Mannheim gestoppt werden.

Die Polizei wollte einen 51-Jährigen wegen seiner Fahrweise kontrollieren, daraus entwickelte sich eine Verfolgungsjagd. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei wollte einen 51-Jährigen wegen seiner Fahrweise kontrollieren, daraus entwickelte sich eine Verfolgungsjagd. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Bei einer wilden Verfolgungsjagd hat ein 51 Jahre alter Autofahrer insgesamt fünf Polizeifahrzeuge beschädigt. Die halbstündige Flucht endete am Freitagabend laut Polizei erst in Mannheim, wo der Fahrer mit zwei Funkstreifenwagen kollidierte und schließlich festgenommen wurde.

Er sollte zuvor auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim wegen seiner Fahrweise kontrolliert werden, missachtete aber die Aufforderung zum Anhalten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Flucht ging weiter durch das Stadtgebiet von Ludwigshafen und war erst in der Helmut-Kohl-Straße in Mannheim vorbei.

Der Grund für die Flucht dürfte laut Polizei sein, dass das Auto des Fahrers aus Bruchsal nicht zugelassen und mit entwendeten Kennzeichen versehen war. Verletzt wurde bei der Flucht niemand, es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro. Der Fluchtwagen war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer wurde nach dem Abschluss der Ermittlungen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

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