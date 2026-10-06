Alkohol

Fünf Polizisten bei Kontrolle angegriffen und verletzt

Passanten werden auf einen zunächst hilflos wirkenden Mann aufmerksam und wählen den Notruf. Bei der Kontrolle durch die Polizei wird der 30-Jährige handgreiflich. Die Ermittlungen laufen.

Fünf Polizeibeamte wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Fünf Polizeibeamte wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Bei einer Polizeikontrolle in Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis soll ein 30 Jahre alter Mann die Einsatzkräfte angegriffen und fünf von ihnen verletzt haben. Zuvor war der zunächst hilflos wirkende Mann Passanten in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofs aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann habe am Montagabend vorbeilaufende Menschen beleidigt und angepöbelt. Der Rettungsdienst habe ihn untersucht, jedoch keinen Grund für eine Behandlung festgestellt. Als die Polizisten den 30-Jährigen kontrollieren und seine Personalien aufnehmen wollten, wurde er nach Angaben der Polizei handgreiflich. Er sei unvermittelt aufgestanden und habe zunächst einem Beamten ins Gesicht geschlagen. 

Mit der Unterstützung einer weiteren Streife sei der Mann schließlich festgenommen worden. Dabei habe er kontinuierlich nach den Beamten getreten, sie gekratzt und mit dem Tode bedroht. Fünf Einsatzkräfte seien leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. 

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Der 30-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen und habe keinen festen Wohnsitz. Laut Polizei war er alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Ausnüchterung habe der die Nacht auf der Polizeiwache verbracht. Gegen ihn werde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt, so die Polizei.

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