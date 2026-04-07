Unfälle

Fünf Verletzte nach Unfall unter Drogeneinfluss

Drogen am Steuer: Nach einem Frontalcrash bei Untermünkheim müssen fünf Menschen ins Krankenhaus.

Laut Polizei stand die Unfallverursacherin unter Drogeneinfluss. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Laut Polizei stand die Unfallverursacherin unter Drogeneinfluss. (Symbolbild)

Untermünkheim (dpa/lsw) - Unter Drogeneinfluss hat eine 36-Jährige einen Unfall in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht. Dabei seien die Autofahrerin selbst und vier weitere Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die vier Insassen sowie die Unfallverursacherin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

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