Fünf Verletzte nach Zusammenprall auf Landstraße

Bad Camberg (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall am Sonntag auf der L3013 in Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) sind fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet eine 67 Jahre alte Fahrerin aus zunächst ungeklärten Gründen in Richtung Gnadenthal fahrend in den Gegenverkehr. Dort sei ihr Auto mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigen Frau zusammengestoßen, so die Polizei weiter. Durch den Zusammenprall seien drei Erwachsene und zwei Kinder leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.