Für Maske zählt Olympiasieg zu den schönsten Erinnerungen

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Für den ehemaligen Box-Weltmeister Henry Maske zählt sein Olympiasieg von 1988 zu den schönsten Erinnerungen. «Es ist so lange her, aber ich weiß noch genau, wie am Ende der Arm hochgerissen wurde und ich war Olympiasieger. Ein unfassbarer Moment», sagte Maske dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. «Innerlich explodiert alles, alles fällt ab von einem. Ein Moment, an den ich mich immer noch sehr gerne erinnere.»