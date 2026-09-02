Für über 20 Millionen: VfB-Talent Chema Andrés nach England

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat im Endspurt des Transfer-Sommers noch Mittelfeld-Talent Chema Andrés nach England abgegeben. Der 21-jährige Spanier wechselt zu Brighton & Hove Albion in die Premier League, wie beide Clubs in der Nacht zu Mittwoch bestätigten. Er soll dem Fußball-Bundesligisten eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen einbringen, der VfB zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung besitzen. Das berichteten Sky und der «Kicker».

Chema Andrés war im Sommer 2025 aus dem Nachwuchs von Real Madrid gekommen - für rund drei Millionen Euro. Er bestritt insgesamt 41 Pflichtspiele für den VfB, bei dem er ursprünglich noch einen Vertrag bis 2030 besaß. Die Konkurrenz für den U21-Nationalspieler war bei den Schwaben zuletzt aber noch größer geworden - auch durch die Verpflichtung von Routinier Grischa Prömel vom Ligarivalen TSG 1899 Hoffenheim. In England unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag.