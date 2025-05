Fürstin gegen Landesverband: AfD-Chaosparteitag vor Gericht

Stuttgart (dpa/lsw) - Die bekannte AfD-Politikerin Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein nimmt ihre Klage rund um den chaotischen Landesparteitag in Rottweil vor dem Landgericht zurück, will den Streit aber innerparteilich fortsetzen. Sie will, dass die in Rottweil durchgeführten Vorstandswahlen für unwirksam erklärt werden.