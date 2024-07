Funde bei Ex-Soldaten: Waffen und «Reichsbürger»-Dokumente

Die Beamten fanden demnach am 7. Dezember 2022 in der Garage des angeklagten Ex-Soldaten Maximilian Eder in Bayern einen grauen Ordner mit «Dokumenten mit Reichsbürgerbezug» und eine «Walther PPK/S»-Pistole. Zudem seien diverse Munition für Luftdruckwaffen in einer Kiste gefunden sowie zahlreiche Handys und Laptops sichergestellt worden.