Fußball als Sandwich: Heidenheim will Erfolg in Frankfurt

Heidenheim (dpa/lsw) - Der abstiegsbedrohte 1. FC Heidenheim will im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt von der Zusatzbelastung der Hessen in der Fußball-Europa-League profitieren. «Wir müssen ein Sandwich-Spiel daraus machen», sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor der Partie des Tabellen-16. am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Frankfurter Stadion.