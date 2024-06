Fußball-EM: Bei Fanartikeln am Auto gibt es viel zu beachten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fanartikel zur Fußball-EM am Auto sind grundsätzlich erlaubt, solange sie sicher angebracht sind und nicht die Sicht der Verkehrsteilnehmer einschränken. Es gibt allerdings einiges zu beachten, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Donnerstag in Frankfurt mit Blick auf den Beginn der EM mitteilte. Die Frontscheibe sowie die vorderen Seitenfenster seien Tabu für Dekorationen. Auch dürfen Scheinwerfer, Blinker und Bremsleuchten laut ADAC nicht überdeckt werden. Auf die sogenannten Spiegelsocken müssen deshalb etwa Autofahrer mit eingebautem Blinker im Seitenspiegel verzichten. Wenn dieser durch die Deko verdeckt werde, bestehe eine Ordnungswidrigkeit.

Aufkleber, kleine Wimpel und Fahnen seien prinzipiell kein Problem. «So lange mit der Dekoration weder die eigene Sicht noch andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden, dürfen Fanartikel am Fahrzeug montiert werden», sagte Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Kleine Fahnen sollten aber nur an den hinteren Seitenscheiben befestigt werden, damit die Sicht nicht beeinträchtigt werde. Bei der Fahrt auf die Autobahn müssten die Fähnchen abmontiert werden, da sie sich bei hohem Tempo lösen könnten. Der ADAC empfiehlt generell eine Verwendung der Fanartikel mit Bedacht: «Geht etwas an anderen Fahrzeugen zu Bruch, haftet der Fahrer grundsätzlich für die entstandenen Schäden», sagte Herda. Wenn das Auto länger stehe, sei es ratsam, an den Fenstern eingeklemmte Fähnchen zu entfernen. Diese würden es nämlich Autodieben leichter machen, den Wagen zu knacken.