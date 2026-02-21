Fußgänger bei Unfall in Bad Soden-Salmünster schwer verletzt

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 28-Jährige am Freitagabend vom Auto eines 66 Jahre alten Fahrers erfasst, als dieser eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen.