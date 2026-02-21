Unfälle

Fußgänger bei Unfall in Bad Soden-Salmünster schwer verletzt

Ein 28-Jähriger wird beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 28-Jährige am Freitagabend vom Auto eines 66 Jahre alten Fahrers erfasst, als dieser eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lampertheim: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Lampertheim: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Nach einem schweren Unfall auf der L3110 bei Lampertheim ist ein 36-Jähriger verstorben. Auch der 35-jährige Fahrer und seine Tochter wurden verletzt.

26.11.2025

Zwei Fußgänger von Auto erfasst und verletzt
Unfall in Darmstadt

Zwei Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

Ein 54- und ein 16-Jähriger wollen an einem Fußgängerüberweg eine Straße überqueren - und werden von einem Auto erfasst.

18.06.2025

Fußgänger von Auto erfasst - 60-Jähriger schwer verletzt
Unfall

Fußgänger von Auto erfasst - 60-Jähriger schwer verletzt

Ein 60-Jähriger will an einer Ampel eine Landstraße überqueren, ein Autofahrer übersieht ihn. Der Mann wird vom Auto erfasst.

14.06.2025

Polizei ermittelt nach Unfall wegen versuchter Tötung
Wichtige Zeugen gesucht

Polizei ermittelt nach Unfall wegen versuchter Tötung

Was geschah am 15. Februar wirklich in der Nähe des Bahnhofs von Bad Soden-Salmünster? Die Polizei sucht wichtige Zeugen.

09.08.2024

Unfall

Fußgänger beim Straße überqueren von Motorrad erfasst

03.05.2023