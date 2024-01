Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Ein 72 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rotenburg an der Fulda tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Mittwochabend, als der Wagen an dem Mann vorbeifuhr, wie die Polizei mitteilte. Zur Klärung der genauen Unfallursache werde ein Gutachter hinzugezogen. Die K60 sei zwischen Dickenrück und Rotenburg an der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg voll gesperrt, hieß es.