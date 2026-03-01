Fußgänger nach Unfall mit Stadtbahn in Lebensgefahr
Schwerer Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart: Ein Fußgänger schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Insassen der Straßenbahn wurden den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Weitere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.