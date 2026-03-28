Verkehr

Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein 58-Jähriger wird in Trossingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei stand der Mann «offensichtlich unter Alkoholeinfluss».

Ein Rettungshubschrauber brachte den Fußgänger ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Fußgänger ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Trossingen (Kreis Tuttlingen) lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige sei nach Aussagen von Zeugen plötzlich und ohne auf einen kommenden Wagen zu achten, auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit. 

Daraufhin sei er frontal von dem Auto eines 19-Jährigen erfasst, auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert worden, über die Seite abgerutscht und auf der Straße liegengeblieben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Mann stand den Angaben zufolge «offensichtlich unter Alkoholeinfluss». Laut der Pressemitteilung blieb der Fahrer unverletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von Auto erfasst: Fußgänger schwer verletzt
Unfall

Von Auto erfasst: Fußgänger schwer verletzt

Ein Mann tritt plötzlich auf die Straße. Wegen der tiefstehenden Sonne sieht ihn ein Autofahrer zu spät - es kommt zum Zusammenstoß.

06.01.2026

Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt
Unfälle

Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer soll einem Radfahrer das Zeichen gegeben haben, dass er die Straße überqueren kann. Doch dann verwechselt er Gas und Bremse - mit schwerwiegenden Folgen.

25.08.2025

Feuerwehrauto erfasst Fußgänger – lebensgefährlich verletzt
Reutlingen

Feuerwehrauto erfasst Fußgänger – lebensgefährlich verletzt

Die Feuerwehr ist unterwegs zu einem Einsatz, als sie plötzlich einen Fußgänger erfasst. Die Polizei untersucht den Unfall - der Mann schwebt in Lebensgefahr.

19.05.2025

Fußgänger an Rastanlage von Auto erfasst und schwer verletzt
Verkehr

Fußgänger an Rastanlage von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Mann wird auf einem Autohof im Main-Kinzig-Kreis von einem Auto angefahren. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Verletzten ins Krankenhaus.

02.02.2025

Auto erfasst drei Menschen – Rettungshubschrauber im Einsatz
Schwerer Unfall in Schwaben

Auto erfasst drei Menschen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Im schwäbischen Nersingen kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und erfasst drei Menschen. Ein Rettungshubschrauber eilt an die Unfallstelle.

13.01.2025