Fußgängerin in Offenbach von Lkw erfasst und verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag in Offenbach von einem Lkw erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer die 74-Jährige beim Rangieren und stieß mit dem Außenspiegel gegen sie. Obwohl er sofort anhielt, stürzte die Fußgängerin demnach und geriet unter das Fahrzeug. Sie musste befreit und mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da ihre Verletzungen möglicherweise schwerwiegend sind, wurde laut Polizeiangaben ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.