Blechschaden

Fußmatte blockiert Bremse - Senior fährt gegen Mauer

Ein Mann fährt in seinem Auto durch Blaubeuren und will parken. Aber das geht gewaltig schief.

Wegen einer Fußmatte soll die Bremse im Auto eines Seniors nicht reagiert haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wegen einer Fußmatte soll die Bremse im Auto eines Seniors nicht reagiert haben. (Symbolbild)

Blaubeuren (dpa/lsw) - Mutmaßlich wegen einer verrutschten Fußmatte in seinem Auto hat es bei der Fahrt eines Seniors durch Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) gleich mehrfach gekracht. Der 84-Jährige fuhr am Montag erst gegen eine Betonmauer, dann rückwärts über einen Grünstreifen, gegen einen Zaun und schließlich gegen ein Gebäude, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann hatte angegeben, dass er in eine Parklücke habe fahren wollen. Dabei soll die Bremse nicht funktioniert haben, wie er sagte. Er habe erst nach seiner Unfallserie bemerkt, dass sich die Fußmatte verschoben und das Bremspedal blockiert habe. Der Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

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