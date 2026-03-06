Handball-Bundesliga

Fußverletzung: Rhein-Neckar Löwen lange ohne Jaganjac

Nächster Rückschlag für Handballer Halil Jaganjac. Der Kroate wird in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen.

Halil Jaganjac (r.) wird den Rhein-Neckar Löwen lange fehlen. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa
Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen müssen wohl für den Rest der Saison auf Rückraumspieler Halil Jaganjac verzichten. Der 27-Jährige hat einen Mittelfußbruch erlitten und ist bereits operiert worden, wie der Handball-Bundesligist mitteilte. Der Kroate werde in der entscheidenden Phase dieser Spielzeit vermutlich nicht mehr zur Verfügung stehen, hieß es weiter.

«Halil hat in den letzten Wochen und Monaten leider viele kleine Verletzungen gehabt, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Dazu noch eine Krankheit. Er war gerade auf einem guten Weg, sich zurückzukämpfen und sportlich wieder einen Mehrwert für uns zu haben», sagte Löwen-Cheftrainer Maik Machulla. Der erneute Rückschlag tue ihm für Jaganjac nun «besonders leid».

