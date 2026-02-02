Ganztagsschule und Ganztagsangebot sind nicht das Gleiche
Eine Lehrergewerkschaft warnt vor der Vermischung von schulischen Begriffen. Das könne sich auf die Erwartungen der Eltern von Grundschülern auswirken.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht nach eigenen Angaben mit Unbehagen eine Vermischung der Begriffe Ganztagsschule und Ganztagsangebot in Hessen. Dabei bezieht er sich auf die Debatte über den künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen.
Während mit Ganztagsschule «ein verzahntes, über den Tag verteiltes Unterrichts-, Betreuungs- und Förderangebot» gemeint sei, geht es beim Ganztagsangebot «um freiwillige Betreuungsangebote und Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag», erklärt die Lehrergewerkschaft.
Sie fügt hinzu: «Es besteht die Gefahr, dass so bei Eltern Erwartungen geweckt werden, die von den Schulen nicht erfüllt werden beziehungsweise erfüllt werden können.»