Vom Bahnhof Michelstadt und vom Bienenmarktgelände verkehrt ein Bussonderverkehr. (Info: www.odenwaldmobil.de). Mit dem PKW ist die OCF über die B 47 oder alternativ über Bad König/Kimbach zu erreichen. Die in unmittelbarer Nähe gelegenen, gebührenfrei nutzbaren Großparklätze ermöglichen eine bequeme An- und Abfahrt. Als besonderen Service bietet der Veranstalter einen kostenlosen Transport der Einkäufe zum am Parkplatz gelegenen Außendepot an, wo die Waren wieder in Empfang genommen werden können. Geöffnet hat die Messe täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr.