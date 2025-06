Gartenmesse „Odenwald-Country-Fair“ im Englischen Garten Eulbach vom 19. bis 22. Juni

Michelstadt-Eulbach. Nach einer wetterbedingten Zwangspause im letzten Jahr findet in der Zeit vom 19. bis 22. Juni 2025 wieder die Gartenmesse „Odenwald-Country-Fair“ im Englischen Garten Eulbach statt. Mehr als 200 Händler werden in diesem Jahr vertreten sein, darunter 40 Aussteller, die zum ersten Mal teilnehmen. Die historisch und gärtnerisch einzigartige Garten- und Parkanlage bildet einen besonders sehenswerten Rahmen für die Ausstellung, die den Besuchern „Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes, Kurioses und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das persönliche Wohlbefinden“ bietet.

Vom Bahnhof Michelstadt und vom Bienenmarktgelände verkehrt ein Bussonderverkehr. (Info: www.odenwaldmobil.de). Mit dem PKW ist die OCF über die B 47 oder alternativ über Bad König/Kimbach zu erreichen. Die in unmittelbarer Nähe gelegenen, gebührenfrei nutzbaren Großparklätze ermöglichen eine bequeme An- und Abfahrt. Als besonderen Service bietet der Veranstalter einen kostenlosen Transport der Einkäufe zum am Parkplatz gelegenen Außendepot an, wo die Waren wieder in Empfang genommen werden können. Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 19 Uhr.