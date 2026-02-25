Ursache unklar

Gas-Alarm im Kreis Göppingen - Fünf Verletzte gerettet

Nach einem Kohlenmonoxid-Alarm gibt es mehrere Verletzte in einem Wohnhaus. Die Ursache für den Gasaustritt ist noch rätselhaft – ein Gutachten soll Klarheit bringen.

Einsatzkräfte konnten die Bewohner noch aus ihrem Wohnhaus retten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Einsatzkräfte konnten die Bewohner noch aus ihrem Wohnhaus retten. (Symbolbild)

Donzdorf (dpa/lsw) - Fünf Menschen haben in Donzdorf (Kreis Göppingen) in einem Wohnhaus eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Einsatzkräfte mussten die Verletzten aus dem Gebäude retten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ein Kohlenmonoxidmelder hatte in den Morgenstunden Alarm ausgelöst. Einsatzkräfte rückten daraufhin aus und retteten die Bewohner aus dem Haus. Vier Menschen erlitten leichte, ein Mann schwere Verletzungen. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Kohlenmonoxid selbst ist geruchlos, deswegen wird ein Gasaustritt oft nicht bemerkt und ein Kohlenmonoxidmelder kann Leben retten. 

Auf Nachfrage konnte die Polizei bislang keine Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt nennen. Zur Klärung der Brandursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

