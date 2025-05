Gastronomie im Südwesten setzt auf Steuersenkung

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der geplanten Mehrwertsteuer-Senkung auf Speisen blickt die Gastro im Land etwas zuversichtlicher in die Zukunft. «Ein reduzierter Gastro-Mehrwertsteuersatz schafft Spielraum für Investitionen», sagte der Landeschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Fritz Engelhardt, auf dem Frühlingsfest in Stuttgart. «Das bedeutet bessere Perspektiven für Gastgewerbe und Tourismus im ländlichen Raum. Und mehr Chancen für gute Gastronomie in unseren Innenstädten.»