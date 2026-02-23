Technischer Defekt

Gasvergiftung: Familie kommt ins Krankenhaus

In einem Wohnhaus in Fulda tritt Gas aus. Eine fünfköpfige Familie wird ins Krankenhaus gebracht.

Die Familie wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Familie wurde leicht verletzt. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lrs) - Wegen eines Gaslecks in einem Wohnhaus in Fulda ist eine Familie ins Krankenhaus gebracht worden. Die Eltern und ihre drei Kinder seien durch das ausgetretene Gas leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Grund war den Angaben zufolge ein technischer Defekt an einer Gastherme. Welches Gas austrat, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

