Mehr Aufgaben für Polizei

GdP-Landeschef: Fortbildung kommt im Polizeialltag zu kurz

Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei bleibt den Beamtinnen und Beamten zu wenig Zeit für Fortbildungen zu herausfordernden Einsätzen. Wie der Landeschef die Situation beschreibt.

Fortbildungen kämen im Polizeialltag zu kurz, sagt Jens Mohrherr. Foto: Andreas Arnold/dpa
Fortbildungen kämen im Polizeialltag zu kurz, sagt Jens Mohrherr.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Fortbildungen zu herausfordernden Polizeieinsätzen bleibt aus Sicht des Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Jens Mohrherr, zu wenig Zeit. Diese kämen im Polizeialltag zu kurz, «weil wir volle Auftragsbücher haben, weil wir ein Personaldefizit haben, und weil die Dienstgruppen an der Belastungsgrenze sind», sagte Mohrherr der Deutschen Presse-Agentur. Dabei nähmen neben der Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft auch Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte und psychosoziale Problemlagen zu. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit Blick auch auf Vorfälle mit Schusswaffengebrauch in jüngster Zeit in Hessen erklärt Mohrherr: «Keiner von uns schießt gerne.» Polizistinnen und Polizisten, die so etwas erleben müssten, gehe es immer schlecht, weil sie mit dem Äußersten konfrontiert würden, was der Beruf zulasse - nämlich Gewalt anzuwenden und eine Waffe einzusetzen gegen Menschen. Das sei ein Worst-Case-Szenario, das kein Polizist erleben wolle in seiner Dienstzeit. «Wir sind eben nicht die Rambos in Uniform, die da rumlaufen und sozusagen warten, bis dann der nächste Schuss gesetzt werden kann, sondern im Gegenteil: Unsere schärfste Waffe ist eigentlich das Wort.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gewerkschaft der Polizei fordert Konzept zur Drohnenabwehr
Drohnenflüge

Gewerkschaft der Polizei fordert Konzept zur Drohnenabwehr

Immer mehr Drohnen sorgen für Unsicherheit an Flughäfen. Bei der Abwehr warnt die Gewerkschaft der Polizei in Hessen vor einem Chaos der Zuständigkeiten. Worauf dringt ihr Landeschef?

06.10.2025

Ein Monat Cannabis-Freigabe: Massive Zunahme an Kontrollen
Wiesbaden

Ein Monat Cannabis-Freigabe: Massive Zunahme an Kontrollen

Im ersten Monat seit der Cannabis-Legalisierung hat das neue Gesetz in Hessen laut Polizeigewerkschaft für deutlich mehr Arbeitsaufwand gesorgt. Auch das Innenministerium ist unzufrieden.

01.05.2024

Gesundheit

Gewerkschaft der Polizei sieht Cannabis-Pläne kritisch

01.08.2023

Polizei

Gewerkschaft: Anscheinswaffen sorgen für Fehlalarme

24.07.2023

Polizei

373 Ermittlungen gegen Polizei: Gewerkschaft sieht Zunahme

Polizisten müssen auch schon mal härter zugreifen. Randalierern oder Uneinsichtigen geht das manchmal zu weit. Die Folge ist eine Anzeige. Gewerkschafter haben eine mögliche Erklärung für die Entwicklung.

18.07.2023