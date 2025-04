Gebete und Totenmessen für Papst Franziskus in Hessen

Limburg/Fulda (dpa/lhe) - Sie entzünden Kerzen und sprechen Gebete – auch in Hessen ist die Trauer der Gläubigen um Papst Franziskus groß. Bei zahlreichen Gottesdiensten wird im Tagesverlauf und in den kommenden Tagen des am Ostermontag verstorbenen Oberhauptes der katholischen Kirche gedacht. Auch auf andere Weise bringen die Bistümer und einzelnen Pfarreien in den kommenden Tagen ihre Trauer zum Ausdruck.