Geburtstagsparty eskaliert: Gastgeberin beißt Polizistin

Balingen (dpa/lsw) - Eine Geburtstagsfeier in einer extra dafür angemieteten Wohnung in Balingen (Zollernalbkreis) ist derart eskaliert, dass mehrere Polizeistreifen sie auflösen mussten. Nach Polizeiangaben wehrte sich die 33-jährige Gastgeberin dabei gegen die Beamten und biss einer Polizistin in die Hand.

Demnach hatten die Frau und ein 21-Jähriger die Einliegerwohnung über ein Buchungsportal gemietet, ohne dem Vermieter von der geplanten Feier zu erzählen. Bis zu 20 Menschen hätten dort in der Nacht zum Sonntag gefeiert.

Mehrere Aufforderungen des im selben Haus wohnenden Eigentümers, leiser zu sein, seien erfolglos geblieben. Auch den Platzverweisen der daraufhin gerufenen Polizei seien die Gäste zunächst nicht nachgekommen. Erst nachdem der Eigentümer den Strom abgestellt habe, hätten die Partygäste die Wohnung verlassen.

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