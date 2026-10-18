Geburtstagsparty eskaliert: Gastgeberin beißt Polizistin
Bis zu 20 Menschen feiern in einer Wohnung - ohne Vorankündigung beim Vermieter, der im selben Haus wohnt. Auch die Polizei kann die Gäste nicht zum Gehen bewegen. Doch eine Sache hilft dann.
Balingen (dpa/lsw) - Eine Geburtstagsfeier in einer extra dafür angemieteten Wohnung in Balingen (Zollernalbkreis) ist derart eskaliert, dass mehrere Polizeistreifen sie auflösen mussten. Nach Polizeiangaben wehrte sich die 33-jährige Gastgeberin dabei gegen die Beamten und biss einer Polizistin in die Hand.
Demnach hatten die Frau und ein 21-Jähriger die Einliegerwohnung über ein Buchungsportal gemietet, ohne dem Vermieter von der geplanten Feier zu erzählen. Bis zu 20 Menschen hätten dort in der Nacht zum Sonntag gefeiert.
Mehrere Aufforderungen des im selben Haus wohnenden Eigentümers, leiser zu sein, seien erfolglos geblieben. Auch den Platzverweisen der daraufhin gerufenen Polizei seien die Gäste zunächst nicht nachgekommen. Erst nachdem der Eigentümer den Strom abgestellt habe, hätten die Partygäste die Wohnung verlassen.
Weil die 33-Jährige die Maßnahmen erheblich gestört und sich körperlich aggressiv verhalten habe, legten ihr die Beamten Handschellen an. Dabei habe die Frau einer Polizistin in die Hand gebissen. Gegen die 33-Jährige wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.