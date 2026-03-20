Gedächtnis-Weltmeister spielt Memory mit seinen Kindern

Bad Vilbel (dpa) - Gewinnt der mehrfache Gedächtnis-Weltmeister Boris Nikolai Konrad locker jedes Memory-Spiel mit seinen Kindern? Der vierfache Vater, Neurowissenschaftler und Buchautor hat hier ganz unterschiedliche Ziele im Blick. «Wenn ich will, gewinne ich. Ich kann aber auch Memory spielen, ohne meine Technik einzusetzen – dann sieht das wieder ganz anders aus», sagte Konrad dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. «Umgekehrt kann ich aber auch meinen Kindern ein paar Tricks zeigen, und dann haben wir alle Spaß.»

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Künstliche Intelligenz (KI) sieht der Gedächtnis-Guru aus Nordrhein-Westfalen positiv, solange sie als Unterstützung genutzt werde: «KI bietet die Versuchung, das Denken auszulagern – in der Prüfungsvorbereitung und im Berufsleben. Aber sie darf das eigene Denken nicht ersetzen.»

Teilnehmer bei «Wetten, dass ..?»

«Die Illusion ist schnell da: Ich hab’s verstanden, aber eigentlich hat es die KI geliefert», erklärte Konrad, der am 22. März zu Gast in der FFH-Sendung «Silvia am Sonntag - der Talk» (10.00 bis 14.00 Uhr) ist. «Ich muss schon noch selbst nachdenken», ergänzte der Gedächtnistrainer.