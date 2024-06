Gedenkfeier erinnert an ermordeten CDU-Politiker Lübcke

Kassel (dpa) - Vor fünf Jahren erschoss der Rechtsextremist Stephan E. den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Am Sonntag wird mit einer Gedenkfeier in der Kasseler Martinskirche an den CDU-Politiker erinnert (10.30 Uhr). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dabei als Ehrengast reden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Insgesamt werden an der Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Kassel-Mitte, des Regierungspräsidiums Kassel und der Demokratie-Initiative «Offen für Vielfalt» rund 1000 Gäste teilnehmen. Dazu gehören die Familie Lübckes sowie Angehörige von Opfern der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Kassel. Außerdem nimmt das Kabinett der hessischen Landesregierung unter Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) teil. Im Anschluss an die Gedenkfeier findet ein öffentliches Demokratiefest statt (12.00 Uhr).