Gedenkstätte für Juden mit antijüdischen Symbolen beschmiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben eine Gedenkstätte für ermordete Juden in Wiesbaden beschmiert. Sie sprühten mit hellroter Farbe antijüdische Symbole auf die Gedenkstätte am Michelsberg, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Ein Steinmetz habe die Farbe bereits weitgehend entfernt. Die Tat soll zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen geschehen sein. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen übernommen.