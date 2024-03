Gedichtsempfehlungen zum Welttag der Poesie

Der Welttag der Poesie soll an den Stellenwert der Dichtung, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern. So beschreibt die Deutsche Unesco-Kommission den im Jahr 2000 initiierten Tag. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen möchte Verlage ermutigen, poetische Werke besonders von jungen Dichtern zu unterstützen. Beispiele für Aktivitäten rund um den Tag am 21. März sind Lesungen, Ausstellungen oder auch Rezitationen lyrischer Werke im Radio oder Fernsehen. Der Welttag der Poesie soll auch dazu beitragen, den kulturellen Austausch zu stärken.