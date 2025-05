Gefängnis-Maskottchen Toni ist begehrt

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund ein halbes Jahr nach der Einführung des Gefängnis-Maskottchens Toni sind mehr als 600 der Erdmännchen-Plüschtiere für Kinder von Inhaftierten produziert worden. Auch 2.000 Becher mit dem Toni-Motiv wurden mittlerweile von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heimsheim gemacht, wie das Justizministerium in Stuttgart auf Anfrage mitteilte. «Sie werden für die Vater-/Mutter-Kind Tage verwendet und teils an Kinder verschenkt, die ihr Elternteil zum ersten Mal in der JVA besuchen kommen.»