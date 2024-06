Geflüchtete arbeiten in Frankfurter Schwimmbädern mit

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den Frankfurter Schwimmbädern arbeiten in diesem Sommer auch Geflüchtete mit. In einer bisher einmaligen Anwerbeaktion sei man auf das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zugegangen und habe in einer Unterkunft für Geflüchtete Gespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geführt, sagte der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Boris Zielinski, am Donnerstag. Elf Mitarbeiter habe man so gewinnen können.