«Gegen das Vergessen» – Zeitzeugin Eva Szepesi geehrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Zwölfjährige kommt Eva Szepesi nach Auschwitz. 50 Jahre später beginnt sie ihre Geschichte zu erzählen. Bei Veranstaltungen, in Büchern, immer wieder vor Schulklassen und später sogar im Deutschen Bundestag. Jetzt hat die 92-Jährige für ihr unermüdliches Engagement als Zeitzeugin sowie für ihren langjährigen Einsatz für das jüdische Leben in der Stadt das Ehrensiegel in Silber der Jüdischen Gemeinde Frankfurt erhalten.