Mannheim (dpa/lsw) - Der Trainerwechsel ist verpufft, die Mannschaft seit zwei Monaten sieglos: Bei den heftig abgestürzten Rhein-Neckar Löwen wird die Not immer größer - und damit auch der Druck. Nach zuletzt 2:12 Punkten aus sieben Spielen ohne Sieg steht der Mannheimer Handball-Bundesligist am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) im baden-württembergischen Landesderby gegen den Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim in der Bringschuld.

Heimspiel gegen Bietigheim ist «unfassbar wichtig»

Gelingt den Löwen erneut kein Erfolg, steckt der frühere zweimalige deutsche Meister endgültig im Abstiegskampf. Das hätte in Mannheim vor der Saison wohl niemand für möglich gehalten. «Das Spiel gegen Bietigheim ist unfassbar wichtig für uns. Wir müssen zwei Punkte holen», sagt der Rückraum-Linkshänder Jacob Lassen über die Lage der Mannschaft. In der Liga gewann sie zuletzt Ende September gegen die MT Melsungen.

Etwa zwei Wochen später trennte sich der Club von Trainer Maik Machulla und ernannte dessen vorherigen Assistenten Michel Abt zum neuen Chefcoach. Doch statt eine Wende einzuleiten, setzte sich die sportliche Talfahrt fort.

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Unter der Leitung von Abt holte das Team in fünf Partien nur einen Punkt. Allerdings spielte es dabei auch gegen die Titelkandidaten THW Kiel, SC Magdeburg und SG Flensburg-Handewitt. Und mit diesen Vereinen können sich die Löwen nach unzähligen Fehlentscheidungen, Kurskorrekturen, Neuausrichtungen, Übergangsjahren und Personalwechseln längst nicht mehr messen. Ihren beiden Meistertitel holten die Nordbadener 2016 und 2017 - lange ist's her.

Kehrtwende bei Gensheimer

In der Dauerkrise vollzog der Club zuletzt eine spektakuläre Rückwärtsrolle: Nachdem die Verantwortlichen noch im April ihre Vereinslegende Uwe Gensheimer demontiert, ihn als Sportlichen Leiter abberufen und sämtliche Macht dem mittlerweile entlassenen Machulla übertragen hatten, holten sie Gensheimer nun als Sportdirektor zurück.

Der frühere Nationalspieler ist zusammen mit Ex-Profi Andre Bechtold, der zum Aufsichtsrat Sport ernannt wurde, mal wieder der Hoffnungsträger. So wie einst als Spieler. «Ich bin mir sicher, dass wir mit der neuen Struktur die richtigen Stellschrauben für eine erfolgreiche Zukunft drehen können», erklärt Gensheimer optimistisch.

Vier Heimspiele in Serie als Chance

Doch bevor es um die Zukunft geht, müssen die Löwen erst einmal die Herausforderungen der Gegenwart lösen. Mit den kommenden vier Heimspielen in Serie haben die Nordbadener die große Chance, die Krise zu beenden und in der Tabelle etwas nach oben zu klettern. «In unserer jetzigen Phase ist es enorm wichtig, den Fokus auf die Heimspiele zu richten», sagt auch Trainer Abt.

Mit den Bietigheimern kommt am Samstag allerdings eine Mannschaft nach Mannheim, die nur drei Zähler hinter den Löwen liegt und alle ihre bisher fünf Punkte auswärts holte. Außerdem ist die Situation für die SG BBM nicht neu, wie ihr Kapitän Fabian Wiederstein zuletzt nach der Niederlage gegen den Bergischen HC betonte.