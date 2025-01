Geisterfahrer auf der Autobahn - Experten geben Tipps

Frankfurt/Main/Hann. Münden (dpa/lhe) - Eine Geisterfahrt auf der A5 in Osthessen hat für Aufsehen gesorgt. Rund 20 Kilometer war dabei eine 82 Jahre alte Frau am Samstag in der falschen Richtung unterwegs, bevor die Polizei sie stoppen konnte. Falschfahrten wie diese sind laut dem ADAC Hessen-Thüringen mit Blick auf das allgemeine Verkehrsgeschehen ein eher seltenes Phänomen. Dafür seien sie aber besonders gefährlich, betonte Pressesprecherin Maike Höpp.