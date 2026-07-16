Gelassen in die Vorbereitung: «Kein Verkaufsdruck» beim VfB

Stuttgart (dpa) - Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sieht den VfB Stuttgart trotz der laufenden Transferperiode nicht unter Zugzwang. Die Schwaben hätten «weder Handlungsdruck noch Verkaufsdruck», sagte er zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Zugleich beobachte er genau, was sich auf dem Transfermarkt tut. «Wir werden aber nichts überstürzen», sagte Wohlgemuth.

Bereits am Montag und Dienstag fand die Leistungsdiagnostik statt. Nun stand unter der Leitung von Cheftrainer Sebastian Hoeneß und vor 1.000 Zuschauern - mehr waren aus organisatorischen Gründen nicht zugelassen - erstmals ein Mannschaftstraining mit Ball auf dem Programm.

Duo arbeitet individuell

Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die sieben WM-Teilnehmer des VfB einsteigen - darunter die deutschen Nationalspieler Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller. Auch Kapitän Atakan Karazor war noch nicht dabei. Er nahm an der WM-Vorbereitung der Türkei teil, wurde letztlich aber nicht nominiert für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Lorenz Assignon konnte nach einer Schulteroperation noch nicht einsteigen, Ramon Hendriks und Jeff Chabot arbeiteten vorrangig individuell.

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