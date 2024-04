Geld für Schwimmbäder in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Schwimmbäder in Hessen sollen weiter gefördert werden. Die Landesregierung aus CDU und SPD hat angekündigt, das Schwimmbad-Investitionsprogramm (Swim) neu aufzulegen und auszubauen. Hallen- und Freibäder konnten hier bis Ende 2023 Mittel zur Modernisierung und Sanierung erhalten. Das Programm soll nun weitere fünf Jahre laufen und um Angebote zur Bewegungsförderung und für Familien erweitert werden, wie die Landesregierung Ende Februar angekündigt hatte.

Details dazu will Sportministerin Diana Stolz (CDU) an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) im Offenbacher Waldschwimmbad Rosenhöhe nennen. Bei einem Rundgang will die Ministerin beispielhaft zeigen, inwieweit das Schwimmbad bereits von Förderungen profitiert hat und welche weiteren Zuwendungen nun möglich werden.