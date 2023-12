Geldautomat gesprengt: Täter flüchten mit blauem Auto

Taunusstein (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in Taunusstein-Neuhof einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Der Automat habe sich im Erdgeschoss eines Wohn- und Gewerbehauses befunden, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Tat per Notruf bei der Polizei gemeldet. Ob Bargeld erbeutetet wurde, war zunächst unklar und werde noch ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es sich bei den Tätern um mindestens drei komplett schwarz gekleidete Männer gehandelt, die nach der Sprengung mit einem blauen Auto in Richtung Autobahn 3 geflüchtet seien.