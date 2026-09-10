Geldwäsche

Geldflüsse im Visier: Neue Einheit sucht Geld aus Straftaten

Wer steckt hinter undurchsichtigen Geldflüssen? Die neue Spezialeinheit verfolgt Spuren bis zu Immobilien und Unternehmen – und deckt brisante Fälle auf.

Spezialermittler kümmern sich um Geldwäsche. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Spezialermittler kümmern sich um Geldwäsche. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Geld hinterlässt Spuren. Kriminelle versuchen, sie zu verwischen. Die Taskforce Finanzkriminalität will sie trotzdem finden: Im ersten Jahr des Bestehens der neuen Spezialeinheit wurden Vermögenswerte im Umfang von rund 78 Millionen Euro tatsächlich sichergestellt, wie die Ermittler in Stuttgart mitteilten. Dabei handelt es sich um Bargeld, Kryptowährungen, hochwertige Autos oder auch Schmuck sowie Uhren.

Justizminister Moritz Oppelt (CDU) sagte: «Geldflüsse lügen nicht und führen oft verlässlicher zu Tätern oder kriminellen Netzwerken als Zeugenbefragungen oder Kameraauswertungen. Außerdem liegen die Anreize für den größten Teil der Kriminalität in den Profiten. Wenn wir Profite abziehen, lohnt sich Verbrechen nicht.» Man müsse dort ansetzen, wo es Kriminellen weh tue. 

Die Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg (TafF BW) ist eine ressortübergreifende Ermittlungseinheit. Bei ihr arbeiten aktuell 38 Männer und Frauen, davon 26 Ermittlungspersonen. Es arbeiten Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und der Steuerfahndung Stuttgart zusammen. Nach Angaben des Innenministeriums gibt es Überlegungen, gleichfalls künftig den Zoll in die Spezialeinheit einzubinden. 

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Finanzermittler arbeiten Tür an Tür

Insgesamt sollen es einmal 44 Beschäftigte werden. Im Bereich der Auswerte- und Analyseprojekte wurden seit Anfang Juli 2025 etwa 180 Ermittlungsverfahren geführt. Hinzu kommen einige laufende Geldwäscheverfahren von herausgehobener Bedeutung, wie die Behörden weiter mitteilten. 

Finanzstaatssekretärin Andrea Lindlohr (Grüne) sagte, es werde der Spur des Geldes gefolgt. So werde zum Beispiel geprüft, welche Einkünfte bekannt seien und welches Vermögen vorhanden sei. Welche Immobilien oder Firmen dazugehörten und welches Geld wohin überwiesen werde. «Und ob das alles überhaupt zusammenpasst.»

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