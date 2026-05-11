Raubüberfall

Geldtransporter überfallen, Polizeiwagen gestohlen - Prozess

Vor einer Bank in Franken überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Tags darauf wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Zudem stiehlt ein und derselbe Mann zwei Polizeiautos.

Der Angeklagte soll in Bayern einen Überfall und in Baden-Württemberg einen Einbruch begangen haben. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Der Angeklagte soll in Bayern einen Überfall und in Baden-Württemberg einen Einbruch begangen haben. (Symbolbild)

Kolitzheim/Schweinfurt (dpa) - Knapp elf Monate nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Franken und einer spektakulären Flucht durch Bayern und Baden-Württemberg steht ein Mann von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Schweinfurt. Dem 40-Jährigen werden unter anderem schwere räuberische Erpressung, räuberischer Diebstahl, besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Für den Prozess bis Ende Mai sind weitere vier Verhandlungstage angesetzt.

Bild

Maskiert und bewaffnet

Der Angeklagte soll am 20. Juni 2025 maskiert vor einer Bank in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) einen Geldtransporter überfallen haben, in dem sich rund drei Millionen Euro befanden. Dabei raubte der Mann nach Darstellung der Ermittler die Schusswaffe eines Mitarbeiters des Geldtransporterunternehmens. Der Überfall missglückte allerdings, weil die Fahrerin des Geldtransporters geistesgegenwärtig mit dem Fahrzeug flüchtete. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach der Tat soll der 40-Jährige nach Baden-Württemberg geflüchtet sein, um dort einen Tag später in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) in ein Autohaus einzubrechen und Geld zu stehlen. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Angeklagte den Ermittlern zufolge mit seinem Fahrzeug. 

Bild

Polizisten bedroht, Wagen gestohlen

Zweimal soll der Verdächtige anschließend im Grenzbereich Bayern/Baden-Württemberg durch eine Polizeistreife gestellt worden sein. Dabei sei es dem Mann in beiden Fällen mit Tricks und erheblicher Gewalt gelungen, das Polizeifahrzeug zu stehlen und seine Flucht fortzusetzen, teilte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Ende vergangenen Jahres mit. 

Die Polizisten hätten mehrfach geschossen, so die Staatsanwaltschaft, den den Mann aber nicht gestoppt. Der mutmaßliche Räuber wurde schließlich nach einer Verfolgungsjagd in Walldürn-Hornbach festgenommen. 

Bild

Schuldfähig?

Der 40-Jährige, der auch in anderen Ländern Straftaten begangen haben soll, kam zunächst in Untersuchungshaft. Weil er aber psychisch auffällig sein soll, wurde er später in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. 

In dem Prozess wird nun auch geklärt, ob die Schuldfähigkeit des Mannes zu den Tatzeiten eingeschränkt oder sogar aufgehoben war. Im Fall der Schuldfähigkeit und einer Verurteilung drohe ihm allerdings eine lange Haftstrafe, so die Staatsanwaltschaft - und womöglich Sicherungsverwahrung.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geldtransporter überfallen, Polizeiwagen gestohlen - Anklage
Raubüberfall

Geldtransporter überfallen, Polizeiwagen gestohlen - Anklage

Vor einer Bank in Franken überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Tags darauf wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Zudem stiehlt ein und derselbe Mann zwei Polizeiautos.

11.12.2025

Verdächtiger nach Überfall auf Geldtransporter gefasst
Einbruch im Nachbarbundesland

Verdächtiger nach Überfall auf Geldtransporter gefasst

Vor einer Bank in Bayern überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Tags darauf wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Verdächtig ist ein und derselbe Mann.

23.06.2025

Haftstrafe nach vorgetäuschtem Überfall auf Geldtransporter
Prozesse

Haftstrafe nach vorgetäuschtem Überfall auf Geldtransporter

Ein Geldtransporter wird überfallen, Mitarbeiter werden bedroht, die Räuber verschwinden mit der Beute. Doch das Gericht nimmt den beiden angeklagten Männern diese Version nicht ab.

07.02.2025

Kriminaliät

Autopanne vorgetäuscht: Geldtransporter überfallen

Bei Ludwigsburg schlugen sie an einem Feldweg zu, in Oberbayern vor einer Bankfiliale. Nach Geldtransporterüberfällen in Bayern und Baden-Württemberg werden die sechs flüchtigen Räuber gesucht.

05.01.2024

Kriminalität

Große Fahndung - Trio raubt Geldtransporter in Lübeck aus

Mit einem großen Aufgebot fahndet die Polizei nach einem Geldtransporter-Überfall in ganz Norddeutschland nach den Tätern. Dabei kommen auch Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz.

12.04.2023