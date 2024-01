Gemischte Bilanz bei Buchhandel und Verlagen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Buchbranche zieht eine gemischte Bilanz des vergangenen Jahres: Der Umsatz ist gestiegen, der Absatz gesunken, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt berichtete. «Gemessen an den zahlreichen Krisenherden in Politik und Wirtschaft haben Verlage und Buchhandlungen das Jahr im Gesamten gut abgeschlossen», teilte die Vereinigung mit, die Verlage, Buchhandlungen und deren Zwischenstufen vertritt.