Gemischte Tüte und Spritz: Wie es um die Kioske steht

Seit fast zehn Jahren ist Gloss auch Stadtführer und erzählt den Besuchern die Geschichte der Wasserhäuschen, die traditionell zum Stadtbild gehören. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden diese Trinkhallen. Die städtisch genehmigten Wasserhäuschen sollten durch den Verkauf von Mineralwasser dazu beitragen, «dass die Arbeiter verstärkt Wasser tranken und nicht - wie so oft - Bier und Schnaps», heißt es auf der Seite der Stadt. Ob dieses Konzept auf lange Sicht aufging, sei dahingestellt.

Doch es kehren auch alte Kioske zurück: Ganz der Nostalgie verschrieben hat sich etwa der «Kiosk 1975» im Darmstädter Postviertel. «Erinnern Sie sich? Die 70er Jahre. Da erfrischte man sich mit Afri-Cola und Bluna. Schleckte Dolomitti und Brauner Bär. Lutschte Kirsch-Lollis, naschte weiße Mäuse. Lass Echo, Tagblatt, Rundschau oder FAZ. Trank Kaffee mit Schuss. Rauchte HB oder Stuyvesant», heißt es auf der Homepage des Kiosks. Das alles sei Alltag an zahlreichen Büdchen in ganz Deutschland gewesen. Alleine in der Postsiedlung habe es sechs gegeben. Verschwunden seien auch der Schwatz an der Bude, die vielen kleinen netten Alltags-Begegnungen. «Kleine soziale Orte haben sich in Luft aufgelöst.»